В Николаевской области жители десятков сел не могут добраться до райцентра из-за того, что перевозчики отказываются обслуживать маршруты с разбитыми дорогами.

Об этом идет речь в сюжете программы «Факты» на телеканале ICTV.

Жители села Новогеоргиевка вынуждены добираться в районный центр Баштанку пешком. Туда и обратно — 10 километров.

Рейсовых автобусов или маршруток в селах Баштанского района не видели давно, говорится в сюжете. Чтобы доехать до райцентра, люди нанимают машины у односельчан.

— Если ехать до Баштанки, самая дешевая нанятая машина будет стоить от 200 гривен. До Николаева — от 700 до 1000 гривен, — рассказала жительница Константиновки Карина Власюк.

Водители рейсовых автобусов отказываются ехать в это село — 14 километров дороги от него до райцентра всегда были без асфальта, а во время дождей это направление превращается в болото с глубокими лужами.

Перевозчики отказываются обслуживать такие маршруты еще и из-за низкой, по их мнению, стоимости.

— Если у нас в 2004 году было более 7 тысяч автобусов, которые работали по обслуживанию автобус Николаевской области, то сегодня их 5 даже нет. Если такими темпами все будет продолжаться, то еще во многих населенных пунктах исчезнут автобусы, как вид перевозок, — сказал Валерий Буркун, глава ассоциации перевозчиков.

Напомним, ранее в интервью НикВести озвучил и.о. руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о планах ремонта дорог области.