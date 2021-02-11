Южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса могут преодолевать иммунитет человека, уже переболевшего COVID-19, и вызывать повторные заражения.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

— Вирус может избегать антител, выработанных в организме человека, который уже был заражен. Вирус может преодолевать иммунитет, — заявил Оливье Веран.

Он отметил, что на протяжении последней недели во Франции он обнаружен у 20-25% пациентов, получивших положительные результаты тестирования.

В то же время министр сказал, что имеющиеся COVID-вакцины являются очень эффективными против британского варианта коронавируса.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что «британский» штамм коронавируса является не только более заразным, но и более смертельным.