Южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса могут преодолевать иммунитет человека, уже переболевшего COVID-19, и вызывать повторные заражения.
Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
— Вирус может избегать антител, выработанных в организме человека, который уже был заражен. Вирус может преодолевать иммунитет, — заявил Оливье Веран.
Он отметил, что на протяжении последней недели во Франции он обнаружен у 20-25% пациентов, получивших положительные результаты тестирования.
В то же время министр сказал, что имеющиеся COVID-вакцины являются очень эффективными против британского варианта коронавируса.
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что «британский» штамм коронавируса является не только более заразным, но и более смертельным.
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Южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса могут преодолевать иммунитет человека, уже переболевшего COVID-19, и вызывать повторные заражения.
Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
— Вирус может избегать антител, выработанных в организме человека, который уже был заражен. Вирус может преодолевать иммунитет, — заявил Оливье Веран.
Он отметил, что на протяжении последней недели во Франции он обнаружен у 20-25% пациентов, получивших положительные результаты тестирования.
В то же время министр сказал, что имеющиеся COVID-вакцины являются очень эффективными против британского варианта коронавируса.
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что «британский» штамм коронавируса является не только более заразным, но и более смертельным.