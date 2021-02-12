В Норвегии правительство рассматривает рекомендацию для жителей о ношении двух масок.

Об этом сообщает Nrk.no.

Минздрав Норвегии думает о таких рекомендациях на основании исследований, проведенных в США. Американские ученые отследили, как сильно распространяется воздух или аэрозоли через две маски или маску и салфетку, через одну медицинскую маску или одну тканевую повязку.

Как выяснилось, распространение аэрозоля через две маски или же через маску и салфетку снижается на 90%, в то время как в других случаях этот показатель составлял 42 и 44,3%.

Теперь в Норвегии могут рекомендовать носить двойную защиту на лице, чтобы внутренняя маска более плотно прилегала к носу и рту, снижая выход из нее воздуха и жидкостей.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии. В обновленном руководстве по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса рекомендовано носить маски внутри и вне помещений, если при этом невозможно соблюдать социальную дистанцию.