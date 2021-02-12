Инженеры из Пусанского национального университета в Корее разработали прототип солнечных элементов, которые можно полностью складывать. В последние годы гибкие солнечные элементы находятся в тренде научных разработок. Обычно их делают из тонкопленочных материалов, таких как графен, диселенид вольфрама или селенид галлия, индия (CIGS), нанесенных на гибкие подложки — полимеры или даже бумагу. В результате получается солнечный элемент, который можно до некоторой степени сгибать.

Об этом пишуют ЭлектроВести.

Но пока они не могут полностью сложиться пополам, не сломавшись. Хотя многие электронные устройства уже освоили эту способность: например, смартфоны Samsung Galaxy Fold, которые могут открываться и закрываться, как книга.

— В отличие от просто гибкой электроники, складные устройства подвержены гораздо более жестким деформациям, с радиусом складывания всего 0,5 мм. Это невозможно с обычными ультратонкими стеклянными подложками и прозрачными проводниками из оксида металла, которые можно сделать гибкими, но никогда не складными, - говорит профессор Иль Чон, автор исследования.

Чтобы решить эту проблему, исследователи обратились к проводящим пленкам из однослойных углеродных нанотрубок. Они внедрили эту пленку на подложку, а затем легировали ее оксидом молибдена, чтобы улучшить ее проводимость.

Исследователи смогли сделать солнечный элемент толщиной всего 7 мкм, который мог складываться до радиуса всего 0,5 мм. Элемент смог выдержать без поломок более 10 000 циклов складывания. Они, конечно, также неплохо работали и как солнечные элементы, демонстрируя эффективность преобразования энергии 15,2% и прозрачность 80%.