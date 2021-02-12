|Скорость ветра:
|9.5 м/с
|Восход солнца:
|07:01
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|-8 C°
|Скорость ветра:
|7.3 м/с
|Восход солнца:
|07:15
|Заход солнца:
|17:09
|Температура завтра:
|-10 C°
В городе Овруч Житомирской области ввели в эксплуатацию теплоэлектростанцию, стоимость проекта составила 10 миллионов евро.
Об этом пишет Биоэнергетическая ассоциация Украины.
Станция способна обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии в период пиковых нагрузок и сможет отпускать в энергосеть больше 40 млн кВт-час электроэнергии.
ТЭС работает на древесном мусоре – остатках от деревообрабатывающей промышленности. Для этого вокруг станции высадили ивы.
Вокруг объекта создали зеленый и экологичный кластер, станция находится на полном самообеспечении, для нее создан полноценный цикл от выращивания источника топлива до выработки электроэнергии.
— Нужно прекращать импорт энергоносителей и быстро выстраивать энергетическую инфраструктуру – децентрализованную, с максимальным задействованием возобновляемых источников. У нас есть незадействованный ресурс – биогаз, биомасса, другие виды энергии, нужна лишь эффективная государственная политика и толчок, чтобы завтра энергосфера преобразилась, - заявил Иван Надеин, основатель компании «Укртепло», в которую входит инновационная ТЭС.
Напомним, агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины представило план программы государственной поддержки энергоэффективных технологий в разных секторах экономики на 2022-2026 год.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
В городе Овруч Житомирской области ввели в эксплуатацию теплоэлектростанцию, стоимость проекта составила 10 миллионов евро.
Об этом пишет Биоэнергетическая ассоциация Украины.
Станция способна обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии в период пиковых нагрузок и сможет отпускать в энергосеть больше 40 млн кВт-час электроэнергии.
ТЭС работает на древесном мусоре – остатках от деревообрабатывающей промышленности. Для этого вокруг станции высадили ивы.
Вокруг объекта создали зеленый и экологичный кластер, станция находится на полном самообеспечении, для нее создан полноценный цикл от выращивания источника топлива до выработки электроэнергии.
— Нужно прекращать импорт энергоносителей и быстро выстраивать энергетическую инфраструктуру – децентрализованную, с максимальным задействованием возобновляемых источников. У нас есть незадействованный ресурс – биогаз, биомасса, другие виды энергии, нужна лишь эффективная государственная политика и толчок, чтобы завтра энергосфера преобразилась, - заявил Иван Надеин, основатель компании «Укртепло», в которую входит инновационная ТЭС.
Напомним, агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины представило план программы государственной поддержки энергоэффективных технологий в разных секторах экономики на 2022-2026 год.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий