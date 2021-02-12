В городе Овруч Житомирской области ввели в эксплуатацию теплоэлектростанцию, стоимость проекта составила 10 миллионов евро.

Об этом пишет Биоэнергетическая ассоциация Украины.

Станция способна обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии в период пиковых нагрузок и сможет отпускать в энергосеть больше 40 млн кВт-час электроэнергии.

ТЭС работает на древесном мусоре – остатках от деревообрабатывающей промышленности. Для этого вокруг станции высадили ивы.

Вокруг объекта создали зеленый и экологичный кластер, станция находится на полном самообеспечении, для нее создан полноценный цикл от выращивания источника топлива до выработки электроэнергии.

— Нужно прекращать импорт энергоносителей и быстро выстраивать энергетическую инфраструктуру – децентрализованную, с максимальным задействованием возобновляемых источников. У нас есть незадействованный ресурс – биогаз, биомасса, другие виды энергии, нужна лишь эффективная государственная политика и толчок, чтобы завтра энергосфера преобразилась, - заявил Иван Надеин, основатель компании «Укртепло», в которую входит инновационная ТЭС.

Напомним, агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины представило план программы государственной поддержки энергоэффективных технологий в разных секторах экономики на 2022-2026 год.