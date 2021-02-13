Самый известный памятник Парижа будет окрасится в блестящий «желто-коричневый» оттенок, прежде чем он станет фоном для летних игр.

Об этом сообщили в timeout.com.

Более 50 лет Эйфелева башня выглядела немного ржавой. Однако его характерный коричневатый цвет - это не просто то, что происходит, когда вы оставляете самую высокую железную конструкцию в мире под дождем — это тщательно продуманная окраска, которую переделывают каждые семь лет или около того.

Но теперь, когда Париж готовится принять Олимпийские игры в 2024 году, башня проходит самую масштабную реконструкцию за свою 130-летнюю историю и окрашивается в новый ослепительный оттенок золота.

В рамках грандиозного обновления внешнего вида все 19 предыдущих слоев краски удаляются, а текущий цвет заменяется «желто-коричневым» оттенком, который сам Густав Эйфель хотел для своего памятника. «Это придаст Эйфелевой башне немного больше золотого оттенка, чем цвет, который мы привыкли видеть к Олимпийским играм», - сказал босс фирмы, которая управляет башней.

Считается, что Эйфель выбрал этот цвет, потому что он хотел, чтобы башня высотой 324 метра отражала желтоватую известняковую архитектуру города вокруг нее. (Но, конечно, намек на олимпийские золотые медали тоже неплохой штрих.)

Ожидается, что работа, начатая в 2019 году, в целом обойдется в колоссальные 50 миллионов евро (60 миллионов долларов или 44 миллиона фунтов стерлингов). Покрасочные работы будут завершены к 2022 году - как раз к Играм 2024 года, - а затем намечена масштабная реконструкция парка к югу от него.

Башня будет служить фоном для соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде в Сене. Ожидается, что на окружающем набережной также будет проходить ряд шоу, концертов и других развлечений.

Хотя вы, возможно, избегали этого в недавних поездках, это последнее свечение может вернуть Эйфелеву башню в список обязательных для посещения, когда вы в следующий раз попадете в Город света. В любом случае будет сложно пропустить этот сияющий новый маяк на горизонте.