Специалисты из Бристольского университета проанализировали данные об атмосферных уровнях запрещенного озоноразрушающего газа трихлорфторметана, или CFC-11, и обнаружили, что его выбросы из восточного Китая сократились после 2017 года.

Выбросы в 2019 году были на 10 000 тонн меньше. чем среднегодовые в период с 2014 по 2017 год, сообщает «Вокруг Света.Украина».

Другое исследование, проведенное Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы в Колорадо и оценившее глобальные выбросы CFC-11, также показало их снижение во всем мире в 2019 году.

По данным Western, на сокращение выбросов CFC-11 в восточном Китае приходится около 60% этого недавнего мирового сокращения. Но исследования, проведенные в 2018 и 2019 годах, показали, что полное восстановление озонового слоя, вероятно, будет отложено из-за незаконного производства CFC-11 в Китае в период с 2014 по 2017 год. Сокращение выбросов из Китая с 2017 года означает, что этой опасной задержки теперь можно избежать.

Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд.

В 2019 году был выявлен новый озоноразрушающий химикат, ранее не встречавшийся в атмосфере: гидрохлорфторуглеродное соединение ГХФУ-132b. Его добавили в список, в котором уже содержатся два сходных соединения, выявленных ранее — ГХФУ-133а и ГХФУ-31. Ученые проследили, где происходят их выбросы, и пришли к выводу, что их источником являются два китайских завода. Некоторое время назад еще один источник находился на заводе во Франции, но этот завод уже закрыт.

Хотя крупная озоновая дыра над Антарктидой, достигшая максимума почти в 25 млн квадратных километров в конце сентября 2020 года, когда она распространилась на большую часть континента, закрылась к концу декабря. Тем не менее, общий уровень озона над Антарктидой может стабилизироваться не ранее, чем к 2060 году. Сильное понижение уровня озона в прошлом году связывают не только с вредными веществами в атмосфере, но и с особыми метеоусловиями, а именно: низкими температурами и сильным ветрами в стратосфере. В целом, озонная дыра – сезонное явление, которое наблюдается с конца 1970-х годов, и заканчивается обычно в конце октября — начале ноября. Оно носит циклический характер: так, очень большой дыре в 2020 году предшествовала очень маленькая в 2019 году. Таким образом, исчезновение очередной озонной дыры еще не означает, что она не появится в следующем сезоне.