Компания Coca-Cola заменит бумажной бутылкой пластиковый аналог в рамках долгосрочной стратегии исключения пластика из своей продукции.
Об этом передает BBC.
Прототип новой бутылки изготовлен датской компанией из сверхпрочной оболочки, которая содержит тончайший пластиковый вкладыш. Цель новой разработки состоит в том, чтобы создать полностью перерабатываемую бутылку без пластика, способную предотвратить улетучивание газа из газированных напитков.
Пластиковый элемент гарантирует, что волокна бутылки не попадут в жидкость, потому что это может повлечь изменение вкуса или, что гораздо хуже, повредить здоровье.
В прошлом году благотворительная группа Break Free From Plastic назвала Coca-Cola крупнейшим в мире загрязнителем пластика, за ней последовали другие гиганты в мире газировки - Pepsi и Nestle. Поэтому большие компании вынуждены ставить цели сократить количество отдходов к 2030 году.
К бумажной бутылке предъявлены суровые требования. Во-первых, бумага должна быть пластичной, чтобы создавать бутылки разных форм и размеров для разных веток продукции, а также могла выдерживать чернила для печати этикеток. Во-вторых, задача заключалась в создании структуры, способной противостоять давлению, оказываемому газированными напитками, такими как кола и пиво, которые разливаются в бутылки под напором
Майкл Мичелсен, коммерческий директор фирмы, говорит, что бутылки изготавливаются из цельного куска материала на основе бумажных волокон, что придает им прочность.
— На самом деле это часть секрета, - поясняет он.
Поскольку бумага не может напрямую контактировать в жидкостями, Coca-Cola планирует использовать покрытие на растительной основе с внутренней стороны бутылки.
— Это будет барьер на биологической основе, это действительно что-то минимальное, способное сохранить безопасность пищевых продуктов, - заверяет Майкл Мичелсен.
Ранее НикВести сообщали, что The Coca-Cola Company, PepsiCo и Roshen стали в этом году наибольшими загрязнителями Украины по количеству пластиковых отходов, которые производит компания.
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Компания Coca-Cola заменит бумажной бутылкой пластиковый аналог в рамках долгосрочной стратегии исключения пластика из своей продукции.
Об этом передает BBC.
Прототип новой бутылки изготовлен датской компанией из сверхпрочной оболочки, которая содержит тончайший пластиковый вкладыш. Цель новой разработки состоит в том, чтобы создать полностью перерабатываемую бутылку без пластика, способную предотвратить улетучивание газа из газированных напитков.
Пластиковый элемент гарантирует, что волокна бутылки не попадут в жидкость, потому что это может повлечь изменение вкуса или, что гораздо хуже, повредить здоровье.
В прошлом году благотворительная группа Break Free From Plastic назвала Coca-Cola крупнейшим в мире загрязнителем пластика, за ней последовали другие гиганты в мире газировки - Pepsi и Nestle. Поэтому большие компании вынуждены ставить цели сократить количество отдходов к 2030 году.
К бумажной бутылке предъявлены суровые требования. Во-первых, бумага должна быть пластичной, чтобы создавать бутылки разных форм и размеров для разных веток продукции, а также могла выдерживать чернила для печати этикеток. Во-вторых, задача заключалась в создании структуры, способной противостоять давлению, оказываемому газированными напитками, такими как кола и пиво, которые разливаются в бутылки под напором
Майкл Мичелсен, коммерческий директор фирмы, говорит, что бутылки изготавливаются из цельного куска материала на основе бумажных волокон, что придает им прочность.
— На самом деле это часть секрета, - поясняет он.
Поскольку бумага не может напрямую контактировать в жидкостями, Coca-Cola планирует использовать покрытие на растительной основе с внутренней стороны бутылки.
— Это будет барьер на биологической основе, это действительно что-то минимальное, способное сохранить безопасность пищевых продуктов, - заверяет Майкл Мичелсен.
Ранее НикВести сообщали, что The Coca-Cola Company, PepsiCo и Roshen стали в этом году наибольшими загрязнителями Украины по количеству пластиковых отходов, которые производит компания.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий