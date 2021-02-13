Компания Coca-Cola заменит бумажной бутылкой пластиковый аналог в рамках долгосрочной стратегии исключения пластика из своей продукции.

Об этом передает BBC.

Прототип новой бутылки изготовлен датской компанией из сверхпрочной оболочки, которая содержит тончайший пластиковый вкладыш. Цель новой разработки состоит в том, чтобы создать полностью перерабатываемую бутылку без пластика, способную предотвратить улетучивание газа из газированных напитков.

Пластиковый элемент гарантирует, что волокна бутылки не попадут в жидкость, потому что это может повлечь изменение вкуса или, что гораздо хуже, повредить здоровье.

В прошлом году благотворительная группа Break Free From Plastic назвала Coca-Cola крупнейшим в мире загрязнителем пластика, за ней последовали другие гиганты в мире газировки - Pepsi и Nestle. Поэтому большие компании вынуждены ставить цели сократить количество отдходов к 2030 году.

К бумажной бутылке предъявлены суровые требования. Во-первых, бумага должна быть пластичной, чтобы создавать бутылки разных форм и размеров для разных веток продукции, а также могла выдерживать чернила для печати этикеток. Во-вторых, задача заключалась в создании структуры, способной противостоять давлению, оказываемому газированными напитками, такими как кола и пиво, которые разливаются в бутылки под напором

Майкл Мичелсен, коммерческий директор фирмы, говорит, что бутылки изготавливаются из цельного куска материала на основе бумажных волокон, что придает им прочность.

— На самом деле это часть секрета, - поясняет он.

Поскольку бумага не может напрямую контактировать в жидкостями, Coca-Cola планирует использовать покрытие на растительной основе с внутренней стороны бутылки.

— Это будет барьер на биологической основе, это действительно что-то минимальное, способное сохранить безопасность пищевых продуктов, - заверяет Майкл Мичелсен.

Ранее НикВести сообщали, что The Coca-Cola Company, PepsiCo и Roshen стали в этом году наибольшими загрязнителями Украины по количеству пластиковых отходов, которые производит компания.