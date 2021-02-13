В Берлине построят 98-метровый деревянный небоскреб за 90 миллионов евро. Здание под названием WoHo будет создано с поперечно-клееного бруса, что позволит использовать гораздо меньше стали и бетона, чем обычно.

Об этом пишет Bloomberg.

Компания UBT, специализирующаяся на экологически безопасном строительстве, построит деревянный комплекс в районе Фридрихсхайн-Кройцберг. Здание, спроектированное норвежской компанией Mad Arkitekter, будет построена преимущественно из дерева и станет самой высокой башней из этого материала в Европе на сегодняшний день. В качестве фундамента будет использоваться только железобетон.

WoHo, название которого происходит от Wohnhochhaus или «башня для жилья», может приблизить Берлин и другие города к «смене социальной и экологической парадигмы», заявили представители района.

Комплекс будет состоять из четырех зданий разной высоты. Общая площадь - 18 тысяч квадратных метров. Из них 60% будут сдаваться в аренду или продаваться под жилье, в том числе и социальное, 25% - коммерческие помещения, а остальные - общественное пространство. Первые этажи будут отводится под небольшие продуктовые магазины, кафе, студии и другие коммерческие объекты. Также здесь будет детский сад, столовая, оздоровительный центр с сауной и баром. Запланированы зеленые дворы, терраса на крыше и городские сады.

При этом в WoHo количество паркомест сведут к минимуму. Площадки для частных автомобилей будут в основном заменены местами для велосипедов, зарядными станциями для электромобилей и местами для автомобилей общего пользования.

Ранее НикВести писали, что в столице Франции, над Сеной, построят пешеходный мост «Зеленая линия». Мост будет использоваться не только по прямому назначению, его будут использовать соседние рестораны и жители близлежащих районов для выращивания фруктов и овощей.