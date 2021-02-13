Заключенный из Алабамы получил отсрочку от запланированной смертельной инъекции после того, как Верховный суд США постановил, что штат должен позволить его личному пастору находиться в камере смерти при исполнении приговора.

Об этом пишет Guardian.

Запланированная на четверг казнь Уилли Смита была отменена официальными инстанциями Алабамы после того, как судьи поддержали судебный запрет, вынесенный 11-м окружным апелляционным судом США, согласно которому он не может быть казнен без присутствия пастора в камере.

Пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений Саманта Роуз заявила, что казнь не будет продолжена, учитывая постановление. В штате Алабама заведено правило, что персонал, не являющийся тюремным, не должен находиться в комнате при казни по соображениям безопасности.

«Вилли Смит приговорен к смертной казни, и его последнее желание - чтобы пастор был с ним во время его смерти. Алабама не выполнила своего обязательства, сославшись на то, что исключение всех священнослужителей из камеры исполнения наказаний необходимо для обеспечения их безопасности. Таким образом, государство не имеет права казнить Смита без присутствия его духовника, чтобы облегчить то, что Смит называет «переходом между мирами живых и мертвых», - написала судья Елена Каган в своем мнении, к которому присоединились еще три судьи.

Это дело стало последним в серии судебных тяжб за личных духовных советников при казнях. В 2019 году суд приостановил казнь заключенного из Техаса, который утверждал, что его религиозная свобода будет нарушена, если его буддийскому духовному наставнику не разрешат находиться с ним в камере смерти.

Уилли Смит пытался добиться разрешения своему духовному наставнику пастору Роберту Вили находиться в камере казней, чего не позволяет государство.

«Господинн Смит сообщил, что он считает, что момент перехода от жизни к смерти важен, и что физическое присутствие его духовного наставника в этот момент является неотъемлемой частью его веры», - писали адвокаты Смита в судебных документах.

В прошлом штат Алабама обычно допускал христианского тюремного священника, нанятого государством, в камеру казни, чтобы он молился с заключенным, если об этом просят. Государство прекратило эту практику после того, как заключенный-мусульманин попросил присутствовать имама.

Напомним, в американском штате Индиана казнят женщину, которую осудили за убийство беременной женщины и похищение ее ребенка. Это первая казнь женщины за последние 67 лет.