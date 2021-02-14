Весенние каникулы в государственных школах канадской провинции Онтарио начнутся на месяц позже в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает Укринформ, об этом на пресс-конференции в Торонто заявил министр образования Онтарио Стивен Лече.

— Мы приняли решение, которое имеет одну цель: защитить персонал и учащихся. Поэтому, учитывая рекомендации медицинского сообщества, весенние каникулы будут отсрочены, - сказал Стивен Лече.

Он уточнил, что правительство решило именно перенести, а не отменить каникулы. "Они остаются в учебном плане, но на месяц позже, что позволит нам уменьшить риски", - отметил министр. Таким образом, каникулы в школах начнутся не 15 марта, как было запланировано, а 12 апреля.

Лече добавил, что это даст возможность ученикам наверстать упущенное из-за позднего начала учебного года, что также было связано с COVID-ограничениями.

— Мы понимаем, что скопление людей играет ключевую роль в распространении COVID-19. Мы поняли это во время зимних каникул и не будем рисковать снова нашими детьми, учителями и семьями, - указал министр. Дело в том, что именно после зимних каникул в Онтарио была зафиксирована вспышка заражений коронавирусом.

Как сообщалось, с конца прошлого года на всей территории провинции Онтарио действовал локдаун, призванный уменьшить скорость распространения COVID-19. Отменять его в отдельных регионах начали только на этой неделе.