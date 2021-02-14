В субботу, 13 февраля, в микрорайоне Северный в Николаеве стая бродячих собак напала на мужчину, одна из которых прокусила ему ногу.

Об этом пострадавший николаевец Роман Бойченко рассказал в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook, опубликовав соответствующие фотографии.

— Вчера 13.02.2021 по времени около 16:30 на территории микрорайона Северный (место нападения отмечено красным кругом на карте) было внезапное нападение бродячих собак с укусом!, - сообщил Роман Бойченко.

Николаевец рассказал, что передвигался по улице размеренным шагом в то время как на него напала стая бродячих собак.

— Я шёл спокойным шагом по общественному двору проходя дом 4Д и возле школы №64 свернул направо, в сторону футбольного поля, чтобы дойти до дома 10Г. На расстоянии приблизительно 20 метров от меня, возле ограждения школы №64, женщина приблизительно 45 лет, ростом 170 сантиметров в светло-серой куртке выгуливала свою домашнюю собаку, и рядом с ней было как минимум 3 бродячие собаки. Я, никого не трогая, шёл тем же спокойным шагом и тут на меня с диким лаем летит сначала чёрная собака, а потом все остальные собаки, - рассказал Роман Бойченко.

По его словам, одна собака прокусила ему ногу: «Отбиться от собак было нечем поэтому я на пару секунд замер думал они погавкают и всё! Но нет одна из своры прокусила мне левую ногу!!! Это при том что я был одет в двое штанов! Собака которая напала была светло-коричневого цвета с зелёной биркой!».

Кроме этого Роман Бойченко просит решить проблему с бродячими собаками в спальном районе Николаева.

— Прошу администрации Центрального района передать этот случай в соответствующие структуры для отселения поселившейся опасной стаи бродячих собак с жилого района!, - добавил николаевец.

Напомним, в течение 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 33 человека.