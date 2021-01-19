В течение 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 33 человека.

Об этом говориться в ответе директора «Центра защиты животных» Виктора Линника на информационный запрос НикВести.

С января по декабрь 2020 года работники «Центра защиты животных» отловили на улицах Николаева 1 тысячу 766 бродячих собак, стерилизовали — 1 тысячу 373 собаки. При этом, с начала года на предприятие обратилось 33 человека с сообщением об укусах бродячими собаками в Николаеве.

Кроме этого, благодаря сотрудничеству предприятия с ООО «Четыре лапы Украина» в прошлом году в Николаеве было отловлено и стерилизовано еще 396 бродячих собак.

Ранее сообщалось, что по состоянию на январь 2020 года на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета нет средств.

Напомним, в марте 2020 года временно исполняющий обязанности директора КП «Центр защиты животных» Виктор Линник рассказал, что из-за отсутствия финансирования коммунального предприятия «Центр защиты животных», ресурсов КП хватает только на сбор и утилизацию трупов животных на территории Николаева.

В июне прошлого года стало известно, что остаток средств на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета составил 79 тысяч 220 гривен. На тот момент этих средств должно было хватить только на 7 дней полноценной работы предприятия.

Спустя месяц депутаты Николаевского городского совета утвердили программу по регулированию численности бездомных животных на 47 миллионов гривен.