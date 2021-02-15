По мнению астрофизиков из Гарвардского университета, причиной катастрофы стал не астероид, а обломок длиннопериодической кометы из облака Оорта, расположенного на периферии Солнечной системы.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет Корреспондент.

Ранее считалось, что это был астероид размером несколько десятков километров, но откуда он прилетел, оставалось загадкой. Ученые Гарварда выдвинули новую гипотезу, объясняющую образование кратера Чиксулуб у побережья Мексики диаметром около 180 километров и изначальной глубиной до 20 километров.

На основе статистического анализа и гравитационного моделирования специалисты доказали, что на самом деле с Землей столкнулась комета, сбитая с курса гравитационным полем Юпитера и направленная к Солнцу. Приливная сила планеты-гиганта разорвала ее на части, одна из которых столкнулась с Землей.

По расчетам ученых, подобные длиннопериодические кометы, которым требуется около 200 лет для обращения по орбите вокруг Солнца, должны сталкиваться с Землей каждые 250-730 миллионов лет. Это примерно в десять раз чаще, чем считали ранее.

Кроме того, моделирование показало, что около 20% таких комет разрушаются во внутренней части Солнечной системы за счет гравитационного притяжения Солнца.

— Наша гипотеза предсказывает, что и другие кратеры размером с Чиксулуб на Земле с большой вероятностью будут соответствовать ударнику с примитивным составом, что не характерно для обычных астероидов главного пояса, – подчеркнули авторы исследования.

Речь идет о крупнейшем подтвержденном кратере на Земле – Вредефорт в Южной Африке, который образовался около двух миллиардов лет назад, и кратере Жаманшин в Казахстане, крупнейшем за последний миллион лет.

Напомним, в январе над российским полуостровом Камчатка заметили космический объект, который, вероятно, является метеоритом. Он взорвался, не долетев до поверхности Земли.