Как пишет CNN, обеденный перерыв во Франции считался «священным» — сотрудники вместе с коллегами принимали пищу в соседнем бистро. Они заказывали полноценный обед из двух-трех блюд.

Издание указывает, что запрет «питания на рабочем месте» показывал важность национальной культуры для французов. Теперь эту норму приостановили. Таким образом правительство решило бороться с распространением коронавируса.

Дело в том, что после Нового года сотрудникам частично разрешили посещать офисы. Но правила дистанцирования усилились: люди без масок должны были находиться в двух метрах друг от друга, в том числе и в местах общественного питания.

Во Франции рестораны, бары и кафе после 18:00 закрываются — такое правило там действует с октября 2020 года. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране с 18:00 до 06:00 действует комендантский час.