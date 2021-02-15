Французское правительство своим указом разрешило работникам принимать пищу на рабочем месте. Ранее Трудовой кодекс страны долгие годы это запрещал.
Как пишет CNN, обеденный перерыв во Франции считался «священным» — сотрудники вместе с коллегами принимали пищу в соседнем бистро. Они заказывали полноценный обед из двух-трех блюд.
Издание указывает, что запрет «питания на рабочем месте» показывал важность национальной культуры для французов. Теперь эту норму приостановили. Таким образом правительство решило бороться с распространением коронавируса.
Дело в том, что после Нового года сотрудникам частично разрешили посещать офисы. Но правила дистанцирования усилились: люди без масок должны были находиться в двух метрах друг от друга, в том числе и в местах общественного питания.
Во Франции рестораны, бары и кафе после 18:00 закрываются — такое правило там действует с октября 2020 года. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране с 18:00 до 06:00 действует комендантский час.
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Французское правительство своим указом разрешило работникам принимать пищу на рабочем месте. Ранее Трудовой кодекс страны долгие годы это запрещал.
Как пишет CNN, обеденный перерыв во Франции считался «священным» — сотрудники вместе с коллегами принимали пищу в соседнем бистро. Они заказывали полноценный обед из двух-трех блюд.
Издание указывает, что запрет «питания на рабочем месте» показывал важность национальной культуры для французов. Теперь эту норму приостановили. Таким образом правительство решило бороться с распространением коронавируса.
Дело в том, что после Нового года сотрудникам частично разрешили посещать офисы. Но правила дистанцирования усилились: люди без масок должны были находиться в двух метрах друг от друга, в том числе и в местах общественного питания.
Во Франции рестораны, бары и кафе после 18:00 закрываются — такое правило там действует с октября 2020 года. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране с 18:00 до 06:00 действует комендантский час.