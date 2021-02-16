Ракета-носитель Falcon 9 запустила на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на информацию SpaceX.

SpaceX запустила 60 спутников Starlink с космического стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде.

Ракета-носитель первой ступени Falcon 9, поддерживающая эту миссию, ранее выполняла пять миссий: 19-ю и 20-ю коммерческие миссии Dragon по пополнению запасов на МКС, миссию Starlink, миссию SAOCOM 1B и миссию NROL-108.

Однако во время своей шестой миссии Falcon 9 не смогла совершить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике была запланирована через 8 минут 24 секунды после старта ракеты, но камеры не зафиксировали ее посадки.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.