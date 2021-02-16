В Черновцах правоохранители осуществили мечту 10-летнего Саши Андрийчука из Кицманского района, у которого диагностирована опухоль мозга, приняв его в ряды полиции.

Об этом говорится в сюжете местного издание Шпальта.

Врачи уже не могут помочь ребенку, поскольку болезнь, медуллобластома, достигла четвертой стадии. Мальчик болеет раком уже несколько лет. По результатам недавнего обследования у киевских врачей был сделан вывод, что помочь ему уже не смогут, поэтому мучить химиями и больничными стенами нет смысла. Черновицкие врачи с этим согласились.

— Лечения не будет. Сколько именно у мальчика времени, точно сказать не могут, но его мало, — рассказала волонтер кризисного центра Марта Левченко.

По ее словам, в такое время и в таком состоянии ребенок заслуживает максимума любви и безопасности.

— Он доживает последние дни. Это знает мама, мы все это знаем и готовы к этому, но мы готовы все же и побороться. Возможно, его историю увидит какой-то чудо-врач, который даст нам надежду. Мы готовы делать все, чтобы не отпустить этого светлого мальчика, — добавила она.

Несмотря на то, что ребенок уже не говорит и половина его тела парализована, у него есть мечты, он объясняет их другим, как может.

— Он пишет пальчиками на гаджете. Мы спросили, о чем он мечтает, что его сделало бы счастливым и заставило бы улыбнуться. Он ответил одним словом: «Полиция». Полицейские — его кумиры. Он сказал, что обязательно станет одним из них, когда вырастет. Нас это очень растрогало, — рассказала волонтер.

Она написала об истории Саши в соцсетях. На сообщение отреагировали сотни украинских полицейских. За выходные, 13–14 февраля, ему сшили специальную именную форму с спецжетоном. А 15 февраля около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковской областей пришли в гости к ребенку. Мальчику подарили форму и жетон, после чего пригласили на улицу.

Там правоохранители встретили его аплодисментами и провели обряд посвящения в свои ряды. Затем мальчик выбрал авто, на котором совершил настоящее патрулирование.