В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4 286 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 927 человек, умерло 147 пациентов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 330 человек. За последние сутки проведено 64 тысячи 842 тестирования на коронавирус.
16 февраля сообщалось о 3 143 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 случаев, 12 февраля министр сообщал о 4 773 новых больных, 11 февраля - 5 039 - случаев, 10 февраля - 3 409 случаев, 9 февраля - 2 656 случаев, 8 февраля - 2 141 случай.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 280 904 человека, 24 689 человек - умерли, выздоровели – 1 128 895 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.
Количество заболевших в регионах за сутки:
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В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4 286 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 927 человек, умерло 147 пациентов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 330 человек. За последние сутки проведено 64 тысячи 842 тестирования на коронавирус.
16 февраля сообщалось о 3 143 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 случаев, 12 февраля министр сообщал о 4 773 новых больных, 11 февраля - 5 039 - случаев, 10 февраля - 3 409 случаев, 9 февраля - 2 656 случаев, 8 февраля - 2 141 случай.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 280 904 человека, 24 689 человек - умерли, выздоровели – 1 128 895 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.
Количество заболевших в регионах за сутки: