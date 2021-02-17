В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4 286 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 927 человек, умерло 147 пациентов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 330 человек. За последние сутки проведено 64 тысячи 842 тестирования на коронавирус.

16 февраля сообщалось о 3 143 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 случаев, 12 февраля министр сообщал о 4 773 новых больных, 11 февраля - 5 039 - случаев, 10 февраля - 3 409 случаев, 9 февраля - 2 656 случаев, 8 февраля - 2 141 случай.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 280 904 человека, 24 689 человек - умерли, выздоровели – 1 128 895 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

Количество заболевших в регионах за сутки:

Киев - 366 случаев;

Винницкая область – 351 случай;

Волынская область – 117 случаев;

Днепропетровская область – 137 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 118 случаев;

Закарпатская область – 275 случаев;

Запорожская область – 149 случаев;

Ивано-Франковская область – 646 случаев;

Киевская область – 185 случаев;

Кировоградская область – 52 случая;

Луганская область – 51 случай;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 47 случаев;

Одесская область – 186 случаев;

Полтавская область – 77 случаев;

Ровненская область – 139 случаев;

Сумская область – 67 случаев;

Тернопольская область – 122 случая;

Харьковская область – 243 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 198 случая;

Черкасская область – 44 случая;

Черновицкая область – 386 случаев;

Черниговская область – 34 случая.