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Киевская областная прокуратура завершила расследование дела в отношении преступной организации, причастной к убийству добровольца Амины Окуевой. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Уголовное производство касается организатора и 6 участников преступной организации, которая на протяжении 2016-2019 годов занималась совершением заказных убийств.
Следствием установлено, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в том числе убили директора ООО «Капарол», директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.
«Кроме того, они совместно с гражданином Российской Федерации, который находится в розыске, убили гражданскую активистку Амина Окуеву, а также покушались на убийство ее мужа», — говорится в сообщении.
Заказчики этих убийств и покушений на данный момент находятся в розыске.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладения огнестрельным оружием и боевыми припасами.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.
Как известно, Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области. На нее было совершено вооруженное нападение, когда она находилась в автомобиле. Ее муж Адам Осмаев получил ранение.
Одним из подозреваемых в убийстве Окуевой следствие считает уроженца Дагестана Игоря Редькина. По данным правоохранителей, его ДНК обнаружили на оружии, из которого было совершено покушение.
Напомним, летом прошлого года в Австрии застрелили Мамихана Умарова, проходивший свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой.
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Киевская областная прокуратура завершила расследование дела в отношении преступной организации, причастной к убийству добровольца Амины Окуевой. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Уголовное производство касается организатора и 6 участников преступной организации, которая на протяжении 2016-2019 годов занималась совершением заказных убийств.
Следствием установлено, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в том числе убили директора ООО «Капарол», директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.
«Кроме того, они совместно с гражданином Российской Федерации, который находится в розыске, убили гражданскую активистку Амина Окуеву, а также покушались на убийство ее мужа», — говорится в сообщении.
Заказчики этих убийств и покушений на данный момент находятся в розыске.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладения огнестрельным оружием и боевыми припасами.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.
Как известно, Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области. На нее было совершено вооруженное нападение, когда она находилась в автомобиле. Ее муж Адам Осмаев получил ранение.
Одним из подозреваемых в убийстве Окуевой следствие считает уроженца Дагестана Игоря Редькина. По данным правоохранителей, его ДНК обнаружили на оружии, из которого было совершено покушение.
Напомним, летом прошлого года в Австрии застрелили Мамихана Умарова, проходивший свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой.