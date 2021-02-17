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В собственность государства вернули земельный участок площадью 9 тысяч кв. м и стоимостью почти 1 миллион гривен на побережье Черного моря в Коблево.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.
Судом удовлетворил иск прокуратуры к гражданину, которому незаконно предоставили в частную собственность указанный земельный участок.
«В настоящее время указанный земельный участок возвращен из незаконного владения физического лица, о чем в Государственном реестре прав на недвижимое имущество сделаны соответствующие записи», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Березанская РГА незаконно отдала в частные руки 8 участков на побережье в Рыбаковке.
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В собственность государства вернули земельный участок площадью 9 тысяч кв. м и стоимостью почти 1 миллион гривен на побережье Черного моря в Коблево.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.
Судом удовлетворил иск прокуратуры к гражданину, которому незаконно предоставили в частную собственность указанный земельный участок.
«В настоящее время указанный земельный участок возвращен из незаконного владения физического лица, о чем в Государственном реестре прав на недвижимое имущество сделаны соответствующие записи», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Березанская РГА незаконно отдала в частные руки 8 участков на побережье в Рыбаковке.