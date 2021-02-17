В собственность государства вернули земельный участок площадью 9 тысяч кв. м и стоимостью почти 1 миллион гривен на побережье Черного моря в Коблево.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.

Судом удовлетворил иск прокуратуры к гражданину, которому незаконно предоставили в частную собственность указанный земельный участок.

«В настоящее время указанный земельный участок возвращен из незаконного владения физического лица, о чем в Государственном реестре прав на недвижимое имущество сделаны соответствующие записи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Березанская РГА незаконно отдала в частные руки 8 участков на побережье в Рыбаковке.