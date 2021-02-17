Болельщики футбольного клуба «Полесье» пикетировали Житомирскую ОГА с зажженными файерами и требовали завершить реконструкцию центрального стадиона «Полесье», которая длится 15 лет.

Об этом сообщает Укринформ.

— Мы пришли сюда, чтобы напомнить о ситуации с центральным стадионом, ведь нам много обещали, что «Полесье» будет играть дома. Мы поддерживаем свою команду и постоянно ездим за ней по всем городам Украины, но не можем посмотреть футбол дома. Это является нонсенсом, когда стадион реконструируют 15 лет, выделяя на него более 160 миллионов гривен. Кроме того, мы сформировали список вопросов и требований к руководству области, которые изложили на бумаге, зарегистрировали и передали еще и лично в руки Виталию Бунечко, - сказал организатор акции «Где наш стадион?» Константин Суский.

К пикетчикам вышел председатель ОГА Виталий Бунечко, который заверил, что стадион «Полесье» достроят, а уже в марте там может состояться первая игра.

Виталий Бунечко сообщил, что ГАСК вернула документы для уточнения. Уточненный проект представят на экспертизу 25 февраля.

По его словам, на реконструкцию стадиона уже направили 167 млн грн.

После общения с председателем ОГА футбольные фанаты зажгли файеры, развернули транспарант «Полесье — величие города» и скандировали лозунги, требуя достроить стадион.

Напомним, в августе 2019 года сообщалось, что на Центральном городском стадионе в Николаеве начались работы по укладке нового газона, который не меняли с 1965 года.