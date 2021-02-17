Сегодня, 17 февраля, спецназовцам КОРДа, которые 21 января задержали жителя Доманевки, изувечившего своего отца и ранившего троих полицейских, вручили поощрения. Двое из них получили внеочередные звания капитана и подполковника.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

«За добросовестную службу, слаженную и профессиональную работу во время задержания вооруженного преступника, начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет вручил поощрения Национальной полиции Украины, внеочередные звания, бойцам спецподразделения КОРД», — говорится в сообщении.

Как известно, вечером, 21 января, бойцы спецподразделения КОРД штурмом взяли дом вооруженного жителя Доманевки, который ампутировал отцу нос, губы и частично половые органы. Во время задержания подозреваемый открыл стрельбу по полицейским, ранив нескольких правоохранителей. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый — житель Доманевки Александр Жук, ранее он уже был судим за незаконный оборот оружия. Его адвокат попросил суд проводить заседание в закрытом режиме, однако подзащитный не поддержал это ходатайство.

Отметим, что во время заседания суда, которое прошло 22 января мужчина поддержал ходатайство прокуратуры о своём аресте, так как боится возвращаться в село: «Там меня оборотни в погонах достанут». Он неоднократно обращал внимание судьи на то, что ему «подкинули какую-то химию». Возможно, речь идет о синтетических наркотиках. «Эту химию полиция в Доманевке всем подкидывает», — сообщил Александр Жук суду.

В итоге Центральный районный суд Николаева отправил под арест на 2 месяца жителя Доманевки, который накануне изувечил своего отца и открыл стрельбу по полицейским.