«Укрзалізниця» устанавливает в пассажирских вагонах функцию Wi-Fi

Национальный перевозчик «Укрзалізниця» работает над внедрением Wi-Fi-доступа в пассажирских поездах. Реализовать проект на первом этапе планируется в скоростных поездах Интерсити +.

Об этом сообщил директор по информационным технологиям АО «Укрзалізниця» Владимир Резник.

По его словам, уже много лет идет речь о качественном доступе в интернет в поездах, но дальше слов дело не двигалось. Сейчас проводятся пилотные внедрения.

— Наша задача - создать качественный сервис в пассажирских поездах. Одна из основных тенденций сегодня - это мобильность и выход онлайн. Поезда Интерсити + часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет, - отметил Владимир Резник.

Также он рассказал, что сейчас «Укрзалізниця» совместно с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, которые способны действительно обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.

Как пилотный проект планируется внедрение Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити + на направлении «Киев - Харьков». Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления следования поездов, с решением главной проблемы - покрытие слепых зон.

— Если этот проект будет успешным, мы введем Wi-Fi во всех поездах, обеспечим бесперебойную связь на протяжении всего пути следования поездов по территории Украины, - резюмировал Владимир Резник.

Напомним, национальный перевозчик «Укрзалізниця»‎ определил самые популярные украинские поезда среди пассажиров, перевезенных в 2020 году.