Непогода, обрушившаяся на Соединенные Штаты, может нанести ущерб экономике страны на сумму более 3,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на расчеты экспертов.

— Экономические потери вследствие зимних штормов, пришедших (в Соединенные Штаты - ред.) на этой неделе, могут превысить $3,3 миллиарда, — говорится в сообщении.

CNN напоминает, что такие убытки страна понесла в феврале 2015 года, когда непогода ударила по северо-восточным штатам.

Отмечается, что последствия зимнего циклона, в частности, в штате Техас, можно сравнить с убытками от урагана, когда прерывается энергоснабжение, останавливается движение автотранспорта и замирает бизнес.