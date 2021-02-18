В среду, 17 февраля, в лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса COVID-19.
На сайте лаборатории отмечается, что предварительно новый штамм получил название Fin-796H — он содержит признаки как британского, так и южноафриканского вариантов,
— Одна мутация в варианте препятствует надежному обнаружению вируса одним из методов, рекомендованных ВОЗ весной прошлого года, — заявил доцент кафедры клинической микробиологии Сакари Йокиранта.
В лаборатории не отмечают, является ли новая мутация коронавируса более заразной и смертельной как британский и южноафриканский штаммы.
Напомним, в Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса. В конце января Центр общественного здоровья направил образцы в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Германии, но ответа до сих пор нет.
|
Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?Александр Жолобецкий
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
В среду, 17 февраля, в лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса COVID-19.
На сайте лаборатории отмечается, что предварительно новый штамм получил название Fin-796H — он содержит признаки как британского, так и южноафриканского вариантов,
— Одна мутация в варианте препятствует надежному обнаружению вируса одним из методов, рекомендованных ВОЗ весной прошлого года, — заявил доцент кафедры клинической микробиологии Сакари Йокиранта.
В лаборатории не отмечают, является ли новая мутация коронавируса более заразной и смертельной как британский и южноафриканский штаммы.
Напомним, в Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса. В конце января Центр общественного здоровья направил образцы в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Германии, но ответа до сих пор нет.