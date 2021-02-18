В среду, 17 февраля, в лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса COVID-19.

На сайте лаборатории отмечается, что предварительно новый штамм получил название Fin-796H — он содержит признаки как британского, так и южноафриканского вариантов,

— Одна мутация в варианте препятствует надежному обнаружению вируса одним из методов, рекомендованных ВОЗ весной прошлого года, — заявил доцент кафедры клинической микробиологии Сакари Йокиранта.

В лаборатории не отмечают, является ли новая мутация коронавируса более заразной и смертельной как британский и южноафриканский штаммы.

Напомним, в Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса. В конце января Центр общественного здоровья направил образцы в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Германии, но ответа до сих пор нет.