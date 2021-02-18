Марсоход Perseverance («Настойчивость») Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сегодня, 18 февраля, совершит посадку на поверхность Красной планеты.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Само приземление состоится в кратер Джезеро, который расположен на Красной планете. Активная фаза приземления начнется уже в 21:15 по Киеву.
Текущая скорость движения составляет 76 491 км в час.
Марсоход Perseverance будет искать признаки древнего микробного существования на Красной планете. Он также поможет составить характеристику климата и геологии планеты и будет первой планетарной миссией по сбору образцов марсианского камня и реголита (сломанного камня и пыли). В NASA планируют, что миссия аппарата на Красной планете продолжится 687 дней.
Отмечается, что марсоход был запущен на ракете-носителе Atlas V еще 30 июля прошлого года с космодрома во Флориде.
Напомним, первая арабская миссия на Марсе Al Amal («Надежда») передала на Землю первый снимок «Красной планеты».
|
Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?Александр Жолобецкий
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
Марсоход Perseverance («Настойчивость») Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сегодня, 18 февраля, совершит посадку на поверхность Красной планеты.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Само приземление состоится в кратер Джезеро, который расположен на Красной планете. Активная фаза приземления начнется уже в 21:15 по Киеву.
Текущая скорость движения составляет 76 491 км в час.
Марсоход Perseverance будет искать признаки древнего микробного существования на Красной планете. Он также поможет составить характеристику климата и геологии планеты и будет первой планетарной миссией по сбору образцов марсианского камня и реголита (сломанного камня и пыли). В NASA планируют, что миссия аппарата на Красной планете продолжится 687 дней.
Отмечается, что марсоход был запущен на ракете-носителе Atlas V еще 30 июля прошлого года с космодрома во Флориде.
Напомним, первая арабская миссия на Марсе Al Amal («Надежда») передала на Землю первый снимок «Красной планеты».