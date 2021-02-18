В Украине разоблачили схему сбыта кокаина, которую придумал бывший сотрудник правоохранительных органов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По данным следствия, житель Львова, экс-правоохранитель отправлял в столицу оптовые партии наркотиков частными службами такси, маскируя их в детских игрушках.

Во время проведения санкционированного обыска было изъято порошкообразное вещество белого цвета — кокаин — весом около 1 килограмма стоимостью более 4 миллионов гривен, электронные весы, пакеты для фасовки и тому подобное.

Сейчас наркоделец задержан, ему сообщено о подозрении в поставках наркотических средств в особо крупных размерах с целью дальнейшего сбыта (часть 3 статьи 307 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого, проводятся следственные действия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Напомним, что в Николаеве правоохранители задержали местного жителя, который изготавливал наркотики.