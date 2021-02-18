Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Марсоход NASA, который покинул Землю 30 июля прошлого года, сегодня в 22:44 по киевскому времени совершил удачную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.

Сигнал об этом за 11 минут 22 секунды преодолел около 200 миллионов километров и достиг центра управления полетами NASA на Земле в 22:55.

Ожидается, что уже 19 февраля в 3:07 по киевскому времени марсоход передаст на Землю первые данные и фото.

Как сообщалось, марсоход Perseverance будет искать признаки древнего микробного существования на Красной планете. Он также поможет составить характеристику климата и геологии планеты и будет первой планетарной миссией по сбору образцов марсианского камня и реголита (сломанного камня и пыли). В NASA планируют, что миссия аппарата на Красной планете продолжится 687 дней.