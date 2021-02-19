Сотрудники Ватикана, которые отказываются сделать прививку от Covid-19, могут быть уволены в соответствии с указом, опубликованным в четверг городом-государством, в котором работает около 5000 человек.

Об этом сообщает AFP.

Сотрудник должен иметь документально подтвержденную медицинскую причину для отказа от укола, иначе он столкнется с «последствиями различной степени тяжести, вплоть до увольнения», согласно тексту.

Документ, в котором цитируется закон Ватикана 2011 года, также касается соискателей работы, утверждая, что Святой Престол может не нанять их, если они откажутся от вакцинации.

— Отказ от вакцинации также может быть риском для других (и) серьезно увеличивать риски для здоровья населения, — говорится в нем.

В этом же документе подробно описаны штрафы в размере от 25 до 50 евро (30-60 долларов США) за неношение маски или несоблюдение социального дистанцирования и до 1500 евро за нарушение правил карантина.

Ватикан начал бесплатную вакцинацию своих сотрудников в прошлом месяце.