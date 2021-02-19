Жители микрорайона Матвеевка три года обращаются к представителям власти с просьбой отремонтировать тротуар по дороге вдоль обрыва, ведущей к школе и местной амбулатории.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написала местная жительница.

Она отметила, что в течение трех лет люди обращались к депутатам и главе администрации Центрального района.

«Тротуар находится в опасном для детей месте — с одной стороны трасса, с другой стороны он обрывается, высота над землей 10 метров, дети идут в школу по проезжей дороге, о чем свидетельствует видео», — написала она.

Ранее сообщалось, что николаевцы годами просят отремонтировать тротуар по улице Космонавтов.