Соединенные Штаты официально присоединились к Парижскому соглашению по климатическим вопросам в пятницу, 19 февраля. Администрация Байдена планирует радикальное сокращение выбросов в течение следующих трех десятилетий.

О возвращении США к экологическим договоренностям сообщает Reuters.

Ученые и иностранные дипломаты приветствовали возвращение США к договору. Почти 200 стран подписали пакт 2015 года о предотвращении катастрофического изменения климата, Соединенные Штаты были единственной страной, вышедшей из него. Бывший президент Дональд Трамп пошел на шаг, заявив, что меры по борьбе с изменением климата будут стоить слишком дорого бюджету.

Байден пообещал наметить путь к нулевым выбросам в США к 2050 году. Ученые заявили, что эта цель соответствует тому, что необходимо, но при этом подчеркнули, что глобальные выбросы должны сократиться вдвое к 2030 году, чтобы предотвратить самые разрушительные последствия глобальных выбросов – потепление.

— Изменение климата и научные вопросы никогда больше не могут быть лишь «дополнениями» к нашим обсуждениям внешней политики, - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Советники Байдена по климатической ситуации разрабатывают новые правила и стимулы, направленные на ускорение внедрения чистой энергии и перехода от ископаемого топлива.

Эти меры составят основу следующей цели Вашингтона по сокращению выбросов, которая будет объявлена на саммите мировых лидеров 22 апреля.

Участники переговоров по климату говорят, что продвижение вперед будет непростым. Климатические цели Байдена сталкиваются с политическими проблемами в Соединенных Штатах, противодействием со стороны компаний, занимающихся ископаемым топливом, и некоторой обеспокоенностью иностранных лидеров по поводу того, что США изменяют политику в области климата.

— Есть много оснований сомневаться, но надежда Парижа (прим,- климатического соглашения в Париже 2015 года) жива и сильна», - сказала Рейчел Клитус, директор по политике Союза обеспокоенных ученых.

Напомним, избранный президент США Джо Байден после вступления в должность главы государства подписал документ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату.