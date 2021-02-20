По состоянию на утро 20 февраля в Николаевской области зарегистрировано 163 новых случая COVID-19, один человек умер.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 40 тысяч 924 (+163) подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1 тысячи 690 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 265, всего выздоровели — 34 тысячи 662. Умерло всего от последствий COVID-19 — 764, за сутки — 1.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 630 человек, методом ИФА — 432.
По состоянию на 10:00 20 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 714 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.
Напомним, в Украине по состоянию на 20 февраля зафиксировано 6 295 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.
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По состоянию на утро 20 февраля в Николаевской области зарегистрировано 163 новых случая COVID-19, один человек умер.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 40 тысяч 924 (+163) подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1 тысячи 690 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 265, всего выздоровели — 34 тысячи 662. Умерло всего от последствий COVID-19 — 764, за сутки — 1.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 630 человек, методом ИФА — 432.
По состоянию на 10:00 20 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 714 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.
Напомним, в Украине по состоянию на 20 февраля зафиксировано 6 295 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.