По состоянию на утро 20 февраля в Николаевской области зарегистрировано 163 новых случая COVID-19, один человек умер.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 40 тысяч 924 (+163) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 27410 (+105);

Первомайск — 1360 (+6);

Южноукраинск — 1386 (+10);

Вознесенск — 996 (+1);

Очаков — 702 (+11);

Арбузинский район — 451 (+7);

Баштанский район — 592 (+5);

Березанский район — 515 (+2);

Братский район — 352;

Березнеговатский район — 248 (+5);

Веселиновский район — 380 (+2);

Витовский район — 1500 (+1);

Вознесенский район — 345;

Врадиевский район — 315;

Еланецкий район — 186;

Доманевский район — 384;

Казанковский район — 448;

Кривоозерский район — 285 (+4);

Николаевский район — 569 (+1);

Новобугский район — 360 (+2);

Новоодесский район — 876;

Очаковский район — 340 (+1);

Первомайский район — 482;

Снигиревский район — 442.

Заболевание COVID-19 установлено у 1 тысячи 690 (+4) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 265, всего выздоровели — 34 тысячи 662. Умерло всего от последствий COVID-19 — 764, за сутки — 1.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 630 человек, методом ИФА — 432.

По состоянию на 10:00 20 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 714 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 февраля зафиксировано 6 295 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.