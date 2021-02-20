Клонирование черноногого хорька было произведено с использованием замороженного генетического материала, взятого у особи, умершей более 30 лет назад.

Об этом пишет «Вокруг света».

Хорек появился на свет в декабре 2020 года. Это самка, которую назвали Элизабет Энн. В качестве суррогатной матери выступила самка обычного хорька. Вместе с Элизабет Энн на свет появился еще один черноногий хорек (он не выжил), а также двое обычных хорьков.

Черноногие хорьки — хищники, чей рацион питания на 90% состоит из луговых собачек. Из-за борьбы американских фермеров с луговыми собачками, разоряющими посевы, и значительного уменьшения их численности черноногим хорькам перестало хватать пищи, и с XIX века популяция начала быстро сокращаться.

В 1979 году вид признали вымершим, однако спустя два года в штате Вайоминг была обнаружена популяция из 130 особей. Чтобы не допустить вымирания вида, ученые поймали 18 из них, после чего эти хорьки были помещены в специальные условия в неволе, максимально приближенные к естественным. Они начали давать потомство, постепенно его стали выпускать на волю.

Сейчас в США в дикой природе насчитывается более тысячи особей черноногого хорька. По классификации Международного союза охраны природы вид считается находящимся под угрозой.

Все ныне живущие в дикой природе черноногие хорьки являются потомками семи особей. В связи с этим ученые высказывают опасения, что из-за генетического сходства весь вид может быть беззащитен перед некоторыми паразитами и инфекциями.

Напомним, несколько лет назад в Китае клонировали пса-звезду ради «продолжения» его жизни и карьеры.