Власти США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника одного из нацистских концлагерей Фридриха Карла Бергера.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.
Так, в феврале 2020 года иммиграционный суд в Мемфисе, штат Теннесси, вынес решение выслать Бергера с США. Выяснилось, что он в 1945 году добровольно служил охранником в концлагере Нойенгамме. В ноябре 2020 года апелляционный совет по вопросам иммиграции оставил приговор суда в силе.
В решении также говорится о том, что Бергер не просил перевести его с работы в концлагере, а сейчас он продолжает получать немецкую пенсию на основании его работы там, в частности за службу в военное время.
Бергер имеет немецкое гражданство, в США проживал с 1959 года. 20 февраля мужчина вылетел из США и приземлился во Франкфурте, где его теперь должны допросить следователи.
В заявлении Минюста США отмечается, что Бергер стал семидесятым человеком, высланным из США в рамках программы по выявлению, расследованию и устранению нацистских преследователей.
— Высылка Бергера демонстрирует стремление Министерства юстиции к тому, чтобы США не были убежищем для тех, кто принимал участие в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека, — говорит исполняющий обязанности генерального прокурора США Монти Уилкинсон.
Нойенгамме был крупнейшим концентрационным лагерем на северо-западе Германии в одноименном районе Гамбурга. Функционировал с 1938 до 1945 года. За годы существования лагеря через него прошли 100 500 человек.
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Власти США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника одного из нацистских концлагерей Фридриха Карла Бергера.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.
Так, в феврале 2020 года иммиграционный суд в Мемфисе, штат Теннесси, вынес решение выслать Бергера с США. Выяснилось, что он в 1945 году добровольно служил охранником в концлагере Нойенгамме. В ноябре 2020 года апелляционный совет по вопросам иммиграции оставил приговор суда в силе.
В решении также говорится о том, что Бергер не просил перевести его с работы в концлагере, а сейчас он продолжает получать немецкую пенсию на основании его работы там, в частности за службу в военное время.
Бергер имеет немецкое гражданство, в США проживал с 1959 года. 20 февраля мужчина вылетел из США и приземлился во Франкфурте, где его теперь должны допросить следователи.
В заявлении Минюста США отмечается, что Бергер стал семидесятым человеком, высланным из США в рамках программы по выявлению, расследованию и устранению нацистских преследователей.
— Высылка Бергера демонстрирует стремление Министерства юстиции к тому, чтобы США не были убежищем для тех, кто принимал участие в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека, — говорит исполняющий обязанности генерального прокурора США Монти Уилкинсон.
Нойенгамме был крупнейшим концентрационным лагерем на северо-западе Германии в одноименном районе Гамбурга. Функционировал с 1938 до 1945 года. За годы существования лагеря через него прошли 100 500 человек.