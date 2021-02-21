Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Так, в феврале 2020 года иммиграционный суд в Мемфисе, штат Теннесси, вынес решение выслать Бергера с США. Выяснилось, что он в 1945 году добровольно служил охранником в концлагере Нойенгамме. В ноябре 2020 года апелляционный совет по вопросам иммиграции оставил приговор суда в силе.

В решении также говорится о том, что Бергер не просил перевести его с работы в концлагере, а сейчас он продолжает получать немецкую пенсию на основании его работы там, в частности за службу в военное время.

Бергер имеет немецкое гражданство, в США проживал с 1959 года. 20 февраля мужчина вылетел из США и приземлился во Франкфурте, где его теперь должны допросить следователи.

В заявлении Минюста США отмечается, что Бергер стал семидесятым человеком, высланным из США в рамках программы по выявлению, расследованию и устранению нацистских преследователей.

— Высылка Бергера демонстрирует стремление Министерства юстиции к тому, чтобы США не были убежищем для тех, кто принимал участие в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека, — говорит исполняющий обязанности генерального прокурора США Монти Уилкинсон.

Нойенгамме был крупнейшим концентрационным лагерем на северо-западе Германии в одноименном районе Гамбурга. Функционировал с 1938 до 1945 года. За годы существования лагеря через него прошли 100 500 человек.