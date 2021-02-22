Выяснилось, что почти у 90% людей, принимавших участие в исследовании, антитела к коронавирусу сохранялись и через восемь месяцев после инфицирования, говорится в пресс-релизе университета.

Исследование началось еще в апреле 2020 года. Месяцем ранее на популярном австрийском горнолыжном курорте Ишгль обнаружили вспышку коронавируса, который оттуда мог распространиться и на другие страны через туристов.

Именно из-за распространения коронавируса в Ишгле ученые Медицинского университета Инсбрука решили, что там у части населения уже сформировались антитела к коронавирусу, а также из-за географической отдаленности населенного пункта.

Второй раз людей с Ишгля исследовали в первую неделю ноября 2020 года. В общем принять участие в исследовании согласились более 900 человек, из них 801 человек также участвовал в предыдущем исследовании.

— Несмотря на некоторое снижение уровня антител по сравнению с первым исследованием, можем говорить о сравнительно стабильном иммунитете. Почти у 90% тех, у кого обнаружили коронавирус в апреле 2020-го, антитела сохранились и в ноябре, — объясняет вирусолог Медицинского университета Инсбрука Дороти фон Лаер.

Исследователи заключили, что, по сравнению с ситуацией в марте 2020 года, именно сохранение антител к коронавирусу у тех, кто переболел, а также соблюдение людьми правил безопасности (например, ношение масок и социальная дистанция), смогли предотвратить вторую вспышку COVID-19 в Ишгле.

— Таким образом, Медицинский университет Инсбрука может осуществить важный вклад в решение вопроса, как долго сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусной болезнью, — говорит ректор заведения Вольфганг Фляйшгакер.

Другое масштабное исследование продолжительности антител в организме человека проводили британские ученые. Они обнаружили, что антитела могут сохраняться по крайней мере пять месяцев. При этом оба исследования не имели целью установить, являются ли люди, которые переболели COVID-19, потенциальными носителями инфекции для людей без иммунитета к ней.