Прививка против Covid-19 от Pfizer Inc. и BioNTech SE, по-видимому, остановила заражение подавляющего большинства реципиентов в Израиле. Это стало одним из первых признаков того, что иммунизация ограничит передачу коронавируса.

Об этом пишет Bloomberg.

Вакцина, внедряемая в рамках национальной программы иммунизации, которая началась 20 декабря, показала эффективность на 89,4% в предотвращении лабораторно подтвержденных инфекций.

Компании работали с Министерством здравоохранения Израиля над предварительным наблюдательным анализом, который не подвергался экспертной оценке. Часть ученых сомневается в его точности.

Результаты, также опубликованные в Der Spiegel, являются последними из серии положительных данных, полученных из Израиля, в котором вакцинировали населения в процентном соотношении больше, чем где-либо еще в мире. Почти половина населения получила хотя бы первую дозу вакцины.

— Это данные, которые нам нужно увидеть, чтобы оценить потенциал для достижения коллективного иммунитета с помощью вакцин. Однако нам действительно нужно иметь возможность видеть данные, опубликованные в рецензируемом журнале, и иметь возможность детально исследовать данные, — сказала Райна Макинтайр, профессор биобезопасности Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

Pfizer и BioNTech заявили, что они работают над реальным анализом данных из Израиля, который будет предоставлен, как только он будет завершен. Официальные представители отказались комментировать неопубликованные данные.

К 6 февраля около 27% граждан в возрасте 15 лет и старше в Израиле были полностью вакцинированы, и вакцина Pfizer-BioNTech была единственной доступной в то время вакциной в стране. Люди считались полностью вакцинированными и включались в анализ, если собранные данные происходили более чем через семь дней после того, как они получили вторую дозу.

Ранее НикВести сообщали, израильские медики обнаружили, что риск заражения COVID-19 снизился на 95,8% среди людей, которые получили две вакцины Pfizer.