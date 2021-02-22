21-летняя жительница Великобритании Жасмин Харрисон стала самой молодой женщиной, которая когда-либо самостоятельно пересекла Атлантику на гребной лодке. Она преодолела более 4 тысяч 800 километров.

До Харрисон самоймолодой женщиной, которая пересекла Атлантический океан, была 22-летняя американка Кэти Спотц — в 2010 году, сообщает ABC News.

Харрисон вдохновилась на участие в гонках в 2018 году, когда увидела похожи соревнования. В то время она преподавала плавание на Карибах. В 2021 году участие в соревнованиях приняла 21 лодка со всего мира. Харрисон начала свой путь на Канарских островах в Испании 12 декабря и прибыла на Антигуа (остров на Карибских островах) в субботу, 20 февраля. Путешествие длилось 70 дней, 3 часа и 48 минут.

Организация Atlantic Campaigns регулярно сообщала о местонахождении Гаррисон. Она чередовала сон и греблю каждые 2 часа. Еженедельно девушка делала пост в Instagram и рассказывала о своих приключениях — например, как наткнулась на полосатого марлина и гребла по водной глади, покрытой одними водорослями.

По данным Atlantic Campaigns, 18 февраля у Харрисон перевернулась лодка. Тогда она сообщила офицеру по безопасности, что повредила левый локоть. Через несколько часов она заверила врачей, сможет финишировать без посторонней помощи. Приближаясь к берегу, Харрисон подняла световые шашки.

На странице в Facebook о ее путешествие сообщается, что как только девушка вернулась на сушу, она с удовольствием приняла душ, впервые за долгое время посмотрела в зеркало, осмотрела свои синяки и «уничтожила» бургер с пивом.

Приключения Гаррисон собрали более $14 тысяч для неправительственной организации Shelterbox, которая помогает пострадавшим от стихийных бедствий.

Напомним, 33-летний американец Колин О’Брэйди стал первым человеком в истории, который пересек Антарктиду самостоятельно и без посторонней помощи.