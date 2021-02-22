При попытке на частном самолете вылететь в Австрию правоохранители задержали Владимира Яценко — бывшего первого заместителя ПриватБанка. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение по ч.5 ст. 191 УК («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

По оперативной информации, Владимир Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось в Госавиаслужбу и самолет вынудили совершить посадку в аэропорту «Борисполь».

Экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале написал, что самолет развернули за несколько минут до того, как он бы покинул авиапространство над Украиной.

— Чартерный рейс, на котором находился лишь один пассажир — фигурант дела, вылетел из Днепра и следовал в Вену. Он был развернут за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины после вмешательства директора НАБУ и руководителя подразделения детективов НАБУ, — отметил он.