Власти Великобритании готовятся выплатить владельцам автомобилей до трех тысяч фунтов стерлингов, если они откажутся использовать свои автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями и перейдут на иной вид транспорта.

О пилотной программе пишет The Times.

Впервые водители автомобилей, наиболее загрязняющих окружающую среду, получат государственные деньги для сдачи своего автомобиля в пользу «кредитов», которые можно потратить на общественный транспорт, велосипеды, электросамокаты, автомобильные клубы и такси.

Инициатива будет осуществляться в рамках новой программы по ослаблению зависимости крупных городов от автомобилей. Это должно привести к снижению уровня загруженности дорог и улучшения качества воздуха. Программа ориентирована на дизельные автомобили, выпущенные до 2016 года, и бензиновые 2006 года выпуска.

Для старта программа будет запущена только в Ковентри. В Ковентри автовладельцам, которые соответствуют требованиям программы, предложат на два года отказаться от своего транспорта. Зато им на карту будет перечислена денежная сумма в размере от 1500 до трех тысяч фунтов, тратить средства можно будет на оплату общественного транспорта, такси, краткосрочную аренду автомобиля, аренду велосипедов и электроскутеров. На два года программы заложено 22 миллиона фунтов стерлингов на ее реализацию.

После окончания двухлетнего срока эффективность программы проанализируют и оценят необходимый объем вложений в проект, чтобы он действительно привел к длительным изменениям в привычках людей в отношении транспортных средств. Планируется, что использование средств налогоплательщиков для поддержки этой программы будет заменяться инвестициями частных компаний.

В начале февраля премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что с 2035 в Великобритании будет запрещена продажа новых бензиновых и дизельных транспортных средств. План Джонсона предусматривает запрет на продажу новых бензиновых и дизельных авто на пять лет раньше, чем Лондон обещал ранее. Кроме этого, Джонсон хочет распространить действие этого запрета и на продажу гибридных авто.

Таким образом Великобритания планирует достичь климатической нейтральности к 2050 году. Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами вредных веществ.

Напомним, Ford стал первым крупнейшим автопроизводителем, который анонсировал полный переход на производство электромобилей в Европе. Компания планирует перейти на электромобили к 2030 году.