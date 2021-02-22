Государственная экологическая инспекция подготавливает интерактивную онлайн-карту прибрежно-защитных полос, на которой будут маркироваться места повышенной опасности – склады отходов и поля фильтрации.

Об этом рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Чиновник разъяснил, что такие локации представляют исключительную опасность для водных систем Украины.

— Создание такой информационной системы является крайне важным, поскольку с наступлением паводков мусор и токсические вещества из опасных объектов могут попасть в реки, которые являются источником питьевой воды для миллионов украинцев. Кроме того, загрязненные и замусоренные реки является большой угрозой для соседних государств. В прошлом году подобная ситуация сложилась в Закарпатской области. Сильные осадки привели к катастрофическим наводнениям, следствием которых стала «миграция» украинского мусора по притокам трансграничной реки Тиса в Республику Венгрия, — заявил Андрей Малеванный.

По словам чиновника, создание интерактивной карты с локациями свалок, складов отходов в прибрежно-защитных полосах позволит обеспечить тщательный контроль общественности за устранением опасных объектов органами местного самоуправления.

— Сейчас необходимо проведение инвентаризации участков водных объектов Госэкоинспекцией, чтобы выявить, устроены ли на их территориях объекты повышенной опасности. Соответствующие локации будут отражены на интерактивной карте, — отметил Андрей Малеванный.

Напомним, 16 февраля 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон №2695, которым цифровые документы в «Дія» приравниваются к бумажным аналогам.