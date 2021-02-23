Канал Chess YouTuber хорватского шахматиста Антонио Радича был заблокирован за «вредоносный контент», как обычно, без объяснения причин. Правда, через 24 часа сервис был восстановлен.

Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».

Канал Радича, у которого более миллиона подписчиков, считается самой популярным шахматным каналом на YouTube. Карантинные меры в связи с COVID-19 вообще вызвала вспышку интереса к шахматам: с марта 2020 года сервер и социальная сеть Chess.com добавляли около 2 миллионов новых участников в месяц.

Поскольку YouTube держит в секрете свои алгоритмы, компьютерщики из Carnegie Mellon University решили самостоятельно выяснить причины блокировки. Сопоставив время блокировки с размещением контента на канале, они предположили, что обсуждение Радичем «черного против белого» с Хикару Накамурой, самым молодым американцем, получившим титул гроссмейстера, случайно активировало фильтры искусственного интеллекта YouTube.

Запустив моделирование с помощью программного обеспечения, обученного обнаруживать «язык вражды», команда обнаружила, что из более чем 680 000 комментариев, взятых с пяти популярных шахматных каналов YouTube, 82% были отмечены как как «разжигающие ненависть», поскольку содержали термины «черный», «белый», «атака» и «угроза».

Исследователи сообщили о полученных результатах на ежегодной конференции Ассоциации содействия развитию ИИ, и предложили платформе включать шахматный язык в свои алгоритмы, чтобы предотвратить дальнейшую путаницу. При этом они подчеркнули, что если кого-то, столь известного, как Радич, ошибочно блокируют, «это вполне может происходить незаметно для многих других людей, которые не так хорошо известны».

Администрация YouTube воздержалась от комментариев.