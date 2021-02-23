Сотрудники Баштанской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних жителей Нового Буга, которые в октябре 2020 года избили мужчину насмерть.

Об этом пишут на сайте Николаевской областной прокуратуры.

Как сообщается, подростков обвиняют в преступлениях по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего), а также по части 2 статьи 186 (открытое хищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 октября 2020 года двое злоумышленников в возрасте 16 и 17 лет, находясь на территории городского стадиона в Новом Буге, на почве ссоры нанесли 33-летнему местному жителю множественные удары в область головы и туловища. От тяжких телесных повреждений пострадавший скончался.

По информации Баштанской местной прокуратуры, несовершеннолетние также украли у мужчины золотое кольцо. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Напомним, 20 февраля в Снигиревке Николаевской области мужчина избил до смерти свою знакомую.