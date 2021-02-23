Глава индейского племени чероки Чак Хоскин-младший попросил у автопроизводителя Jeep убрать имя племени из крупных моделей бренда, одна из них - Jeep Grand Cherokee.

Об этом пишет CNN.

Вождь народа чероки Чак Хоскин-младший обратился с письменным заявлением к руководству компании Jeep.

— Я думаю, что мы живем в тот день в этой стране, когда и корпорациям, и командным видам спорта пора отказаться от использования имен, изображений и талисманов коренных американцев в своих продуктах, футболках команд и в спорте в целом. Я уверен это происходит из благих побуждений, но это не делает нам честь, когда наше имя наклеивается на борт автомобиля, — подчеркнул вождь коренного народа.

Корпорация Jeep ответила, что готова к плодотворному и открытому диалогу.

«Названия наших транспортных средств были тщательно выбраны и выращены на протяжении многих лет, чтобы чествовать и прославлять индейцев за их благородство, доблесть и гордость. ы более чем когда-либо настроены на уважительный и открытый диалог с главой чероки Чаком Хоскином-младшим», — говорится в заявлении.

Со своей стороны, Чак Хоскин-младший сказал, что не видит какой-либо договоренности, согласно которой для него было бы приемлемо, чтобы Jeep продолжал использовать имя племени на своих автомобилях.

— Это одна из самых ценных вещей. Это часть нашей идентичности, — прокомментировал он СNN.

Напомним, прокуроры в Бразилии расследуют сообщения о том, что нелегальные золотодобытчики якобы убили членов индейского племени, которое ранее не контактировало с цивилизацией.