Из-за пандемии коронавируса две трети стран с низким уровнем дохода вынуждены были сократить расходы на образование.

Об этом сообщает ресурс Новости ООН.

По данным ЮНЕСКО, еще до пандемии, в 2018-2019 годах, страны с высоким уровнем дохода ежегодно тратили по 8 501 долларов США на образование каждого ребенка и подростка по сравнению с 48 долларами США на ребенка в год в странах с низким уровнем дохода.

Доля 10-летних детей, не способных читать короткие тексты, до пандемии COVID-19 в странах с низким и средним уровнями дохода составляла 53 процента — по сравнению лишь с 9 процентами в странах с высоким уровнем дохода.

В ЮНЕСКО заявили, что закрытие школ в связи с COVID-19 может привести к увеличению этого показателя в бедных странах до 63%.

Эксперты подчеркивают, что у многих детей в странах с низким уровнем дохода нет компьютеров, смартфонов или даже доступа в интернет, из-за чего в условиях карантина они практически полностью лишены возможности учиться.

В ЮНЕСКО призывают международное сообщество оказать поддержку бедным странам и инвестировать больше средств в системы образования.