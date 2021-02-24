В Николаеве горожанка пожаловалась на несанкционированную свалку, которая расположилась во дворе пятиэтажного дома по улице Бузника,6.

Об этом она написала контактному центру Николаевского горсовета.

На предъявленных снимках можно увидеть, что свалка образовалась из старых новогодних деревьев, бытовых отходов и кучи пластика.

Автор обращения попросила разобрать со свалкой и убрать территорию возле жилого многоэтажного дома.

— Добрый день, прошу принять меры по уборке территории, Бузника 6, - обратилась жительница Николаева.

Ранее НикВести сообщали, что житель Николаева пожаловался на несанкционированную свалку, которая образовалась за многоквартирными жилыми домами по улице Мостостроителей, 4.