Первым привитым пациентом в Украине стал врач-реаниматолог опорной по ковиду Черкасской областной больницы Евгений Горенко. Ему укололи вакцину CoviShield.

Об этом пишет LB.ua.

Сообщается, что перед прививкой мужчине измерили температуру и провели инструктаж. Врач рассказал, что чувствует себя нормально, но немного волнуется из-за историчности момента.

— Если в общем - вакцинация является маркером цивилизованного общества. Нужны патроны на фронте? Нужна амуниция? Так же и в медицине. Лучше быть предупрежденным, чем потом лечить осложнения болезни, - отметил Евгений Горенко.

Второй вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян. Саму процедуру прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.

После укола пациентов требуется обязательный контроль врача в течение 30 минут, чтобы обезопасить себя от возможной реакции.

Ранее сообщалось, что Украина примет участие в клинических испытаниях вакцины против COVID-19 в форме назального спрея, который разработала индийская компания Bharat Biotech.