Сегодня, 24 февраля, в рамках Всеукраинского форума «Украина.30» с докладом о развитии туризма в Николаевской области выступил глава облгосадминистрации Виталий Ким.

Во время своего выступления, в частности, он рассказал о том, что в Николаевской области самые красивые девушки в Украине, — пишут НикВести.

Свое выступление на панельной дискуссии Виталий Ким начал с того, что рассказал о том, что Николаевщина - это географический центр украинского Причерноморья. По его словам, развитие туризма очень долго не было приоритетом областной власти, но благодаря вниманию президента Украины и программе «Большой стройки» регион получил 126 километров дорог, по которым можно добраться к курортам региона. Виталий Ким добавил, что трафик транзита из Одесской и Херсонской областей через Николаевщину составляет больше 7 миллионов человек, для которых нужно создать условия, чтобы часть этого трафика оставалась в нашем регионе. Далее он рассказал о приоритетах его команды в развитии туризма в Николаевской области и призвал инвестировать в регион.

При этом, во время его выступления несколько раз прозвучало, что в Николаевской области живут самые красивые девушки в Украине. Первый раз Виталий Ким сказал это во время обсуждения курортов региона, в которые областная власть предлагает инвестировать.

— Мы предлагаем, чтобы вы инвестировали в дополнительные объекты, любые, мы обеспечим полностью.. Вообще, у нас самые красивые девушки во всей Украине. Это я буду отстаивать, - сказал Виталий Ким.

На это глава Херсонской ОГА Сергей Козырь отметил, что в Херсонской области девушки лучше.

— Это не обсуждается. У нас самые красивые девушки. Поэтому мы приглашаем всех для инвестирования в такие места, к примеру, как отели, сувенирные магазинчики, заведения общественного питания, что угодно…, - добавил Виталий Ким.

Еще раз это мнение глава Николаевской ОГА повторил, когда рассказывал о перспективах развития туризма на Кинбурнской косе.

— Кинбурн — это уникальная локация, которая находится на самом юге, там есть ограничения, поскольку это Национальный парк. Именно там нужно использовать самую малую инвестиционную инфраструктур, там минимальный набор, и это должно выглядеть приблизительно так (показывает на слайд, — прим.). У нас самые лучшие девушки, повторяю. Это самая большая локация гнездования птиц в Европе, где можно наблюдать за дикой природой…, — сказал Виталий Ким.

Виталий Ким также рассказал, что его команда поделила Николаевщину на четыре региона, поскольку зоны отдыха, природные парки, архитектурные и исторические памятки разбросаны по всей области. Северный туристический регион — от Первомайска до Вознесенска. В него вошли Первомайск, Нацпарк «Бугский гард», Мигия, Южноукраинск, Богдановка и Актово.

Здесь в ОГА хотят создать «минимальный набор инфраструктуры», в который войдут: «последняя миля» (подъездной путь высокого качества); паркинг, туалеты с водой, организованный сбор мусора, освещение, легенда и навигация, фотозоны, связь с другими объектами турмаршрута, а в самых больних объектах — туристический информационный центр.

Второй регион — Причерноморский, который связывает зоны отдыха Коблево, Рыбаковку, Морское, Очаков и Луговое. Сюда же входит ранее презентованный проект «Николаевской Ривьеры», возрождение системы причалов, строительство велодорожек, которые соединят курорты с Николаевом.

Третий регион — Николаев и примыкающие к нему громады. Здесь он рассказал о планах расширить городскую набережную — с 400 метров до 5 километров, а также сделать подвесную набережную по воде — от Ингульского моста до 8 причала. Сюда же войдет переоборудование крейсера «Украина» в музейный объект, который, по расчетам, будут посещать около 700 тысяч туристов.

Последний, четвертый, регион — Кинбурн.

Ранее сообщалось, что расположенные на побережье Черного моря курорты в Николаевской области планируют объединить единой дорогой.