Больше половины детей, переболевших коронавирусной инфекцией, в течение нескольких месяцев после выздоровления жаловались на сохраняющиеся симптомы болезни.

Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Италии, РФ и Великобритании, пишет РБК-Украина.

Эксперты изучили влияние болезни у 129 переболевших с марта по ноября прошлого года младше 18 лет, средний их возраст составил 11 лет.

У 42% детей спустя четыре месяца после излечения не наблюдалось никаких симптомов. Однако у 35,7% детей через 120 дней выявили один или два симптома COVID-19, 22,5% жаловались на три и более симптома.

Чаще всего несовершеннолетние после выздоровления жаловались на бессонницу (она фиксировалась в 18,6% случаев), признаки респираторного заболевания, включая боль и стеснение в груди (14,7%), заложенность носа (12,4%). У детей также регистрировались усталость, мышечные и суставные боли, потеря концентрации внимания.