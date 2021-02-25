Канадскую речку Мэгпай признали физическим лицом, чтобы защитить от посягательств энергетической компании, которая планировала построить плотины на потоке.

Об этом сообщает CTV.

Река Мэгпай на севере Квебека простирается на 300 километров и знаменитая своими порогами. Река также имеет особое значение для культуры Инну - народа коренных американцев, на их языке она называется Мутешекау-шипу.

На реке уже работает одна плотина гидроэлектростанции. Государственная компания Hydro-Quebec намерен построить новые плотины. Против этого выступили инну и экологи. Они обвиняют компанию в блокировании процесса предоставления реке традиционного охранного статуса. Однако Hydro-Québec уверяет, что не планируют строить дамбы в короткосрочной перспективе.

— Теперь мы воспринимаем реку как личность, а не как объект», - заявила глава природоохранной организации «Международная обсерватория прав природы» Энни Вега Карденас.

По ее словам, в природоохранном законодательстве есть множество лазеек, которыми могут воспользоваться энергокомпании, поэтому реку защитили уникальным способом.

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