Разработчики вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech проведут испытания эффективности введения пациентам третьей дозы медсредства.
Об этом сообщается на сайте компании Pfizer.
Испытания осуществляются с целью оценки безопасности и эффективности приобретенного иммунитета после введения третьей дозы против уже распространенных и потенциальных новых штаммов коронавируса.
В испытании примут участие не менее 144 человека, разделенные на две возрастные группы - от 18 до 55 лет и от 65 до 85 лет.
Этим людям будут вводить третью дозу вакцины и проверять их состояние при введении медицинского средства, а также через определенное время после вакцинации.
Напомним, компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19. Она должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.
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Разработчики вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech проведут испытания эффективности введения пациентам третьей дозы медсредства.
Об этом сообщается на сайте компании Pfizer.
Испытания осуществляются с целью оценки безопасности и эффективности приобретенного иммунитета после введения третьей дозы против уже распространенных и потенциальных новых штаммов коронавируса.
В испытании примут участие не менее 144 человека, разделенные на две возрастные группы - от 18 до 55 лет и от 65 до 85 лет.
Этим людям будут вводить третью дозу вакцины и проверять их состояние при введении медицинского средства, а также через определенное время после вакцинации.
Напомним, компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19. Она должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.