Разработчики вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech проведут испытания эффективности введения пациентам третьей дозы медсредства.

Об этом сообщается на сайте компании Pfizer.

Испытания осуществляются с целью оценки безопасности и эффективности приобретенного иммунитета после введения третьей дозы против уже распространенных и потенциальных новых штаммов коронавируса.

В испытании примут участие не менее 144 человека, разделенные на две возрастные группы - от 18 до 55 лет и от 65 до 85 лет.

Этим людям будут вводить третью дозу вакцины и проверять их состояние при введении медицинского средства, а также через определенное время после вакцинации.

Напомним, компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19. Она должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.